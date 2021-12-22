«Олимпиада в Пекине была его последним шансом». Кожевников — об Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Олимпиада-2022 в Пекине была последним шансом российского хоккеиста Александра Овечкина стать чемпионом Игр.

Напомним, сегодня НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх — 2022.

«Для Овечкина и всех остальных это очень обидная новость, но, я думаю, что сейчас игроки будут отпрашиваться. Эта Олимпиада была как последний шанс для Овечкина, Малкина, Бобровского и Тарасенко, чтобы стать чемпионами. Верю, что будут игроки, которые смогут отпроситься в личном порядке. Насчёт шансов трудно сказать, у них же есть какие-то обязательства. Больше всех обидно за Сашу Овечкина! Он так здорово начал сезон», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.