«Олимпиада в Пекине была его последним шансом». Кожевников — об Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Олимпиада-2022 в Пекине была последним шансом российского хоккеиста Александра Овечкина стать чемпионом Игр.
Напомним, сегодня НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх — 2022.
«Для Овечкина и всех остальных это очень обидная новость, но, я думаю, что сейчас игроки будут отпрашиваться. Эта Олимпиада была как последний шанс для Овечкина, Малкина, Бобровского и Тарасенко, чтобы стать чемпионами. Верю, что будут игроки, которые смогут отпроситься в личном порядке. Насчёт шансов трудно сказать, у них же есть какие-то обязательства. Больше всех обидно за Сашу Овечкина! Он так здорово начал сезон», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 декабря 2021
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