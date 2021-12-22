Кожевников — о заявлении НХЛ: пусть потом говорят, что хотят — нужно было ехать и играть

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался по поводу отказа НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Это плохая новость, но для нас это нормально и хорошо в плане шансов на победу. Плохо – для прогресса хоккея в мире. Политики сейчас много, но Олимпиада состоится, многие сборные приедут и покажут себя.
У нас есть звёзды, у нас есть очень сильные защитники и Шипачёв, плюс молодые ребята, которые хорошо себя проявляют. Мы видели, что наша сборная играет отлично и боеспособно. Мы теперь одни из главных фаворитов, но не стоит недооценивать других. Вспомним немцев, которые выбили Канаду и чуть не обыграли нас. Каждая команда может преподнести сюрприз.
Пусть потом говорят, что хотят, были игроки из НХЛ или нет – надо было ехать и играть. Я не понимаю, если там люди болеют, но при этом они могут собрать пять составов… Всё-таки думаю, что тут роль сыграла политика. В Китае нет вспышек, всё плюс-минус спокойно. Плохо, что спорт становится политизированным», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 декабря 2021
-
18:50
-
18:40
-
18:37
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:24
-
18:22
-
18:16
-
18:11
-
18:02
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:20
-
15:42
-
15:30
-
15:16
-
15:09
-
14:35
-
14:24
-
13:56
-
12:58
-
12:44
-
12:21
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:23
-
09:48
-
09:33
-
09:22