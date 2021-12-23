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Три очка Жафярова помогли «Торпедо» одержать крупную победу над «Куньлунем»

Три очка Жафярова помогли «Торпедо» одержать крупную победу над «Куньлунем»
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Нижегородское «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».

На 24-й минуте счёт открыл нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров с передачи Кенни Агостино. На 33-й минуте гости удвоили преимущество, отличился защитник Михаил Орлов, результативные баллы также заработали Дамир Жафяров и Иван Чехович.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Дэвида Немировски отметились в третий раз, гол забил американский нападающий Энди Мили с передач Егора Мартынова и Дамира Жафярова.

Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий Сергей Гончарук, ему ассистировал Артур Тянулин.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Жафяров (Агостино) – 23:45' (5x5)   0:2 Орлов (Жафяров, Чехович) – 32:46' (5x5)   0:3 Мили (Мартынов, Жафяров) – 39:25' (5x5)   0:4 Гончарук (Тянулин) – 57:45' (5x5)
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