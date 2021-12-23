Три очка Жафярова помогли «Торпедо» одержать крупную победу над «Куньлунем»

Нижегородское «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».



На 24-й минуте счёт открыл нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров с передачи Кенни Агостино. На 33-й минуте гости удвоили преимущество, отличился защитник Михаил Орлов, результативные баллы также заработали Дамир Жафяров и Иван Чехович.

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Подопечные Дэвида Немировски отметились в третий раз, гол забил американский нападающий Энди Мили с передач Егора Мартынова и Дамира Жафярова.



Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий Сергей Гончарук, ему ассистировал Артур Тянулин.