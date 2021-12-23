Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд и покинул зону плей-офф на Востоке

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд и покинул зону плей-офф на Востоке
Комментарии

Московское «Динамо» одержало разгромную победу над «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:1. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд. Подопечные Николая Заварухина ранее уступили «Спартаку» (2:5) и «Барысу» (0:2). Клуб из Екатеринбурга опустился на девятое место таблицы Востока и покинул зону плей-офф. После 41 проведённой встречи в активе команды 39 набранных очков.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдёт в субботу, 25 декабря. Стартовое вбрасывание — в 14:30 по московскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в таблице Восточной конференции, в плей-офф в первом раунде уступив «Авангарду» (1-4).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021