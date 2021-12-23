«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд и покинул зону плей-офф на Востоке

Московское «Динамо» одержало разгромную победу над «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:1. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».
«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд. Подопечные Николая Заварухина ранее уступили «Спартаку» (2:5) и «Барысу» (0:2). Клуб из Екатеринбурга опустился на девятое место таблицы Востока и покинул зону плей-офф. После 41 проведённой встречи в активе команды 39 набранных очков.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдёт в субботу, 25 декабря. Стартовое вбрасывание — в 14:30 по московскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в таблице Восточной конференции, в плей-офф в первом раунде уступив «Авангарду» (1-4).
- 23 декабря 2021
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