«Торпедо» нанесло 100 бросков в матче с «Куньлунем»

Нижегородское «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:0. Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».



В прошедшей встрече подопечные Дэвида Немировски нанесли 100 бросков, в створ из них — 53. Хоккеисты «Куньлуня» совершили 37 бросков, 16 из них — по воротам.



«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 41 матча имея в своём активе 46 баллов. «Куньлунь» — на 12-й строчке Востока, имея в своём активе 24 очка после 41 встречи.



В следующей игре нижегородцы сыграют в гостях с московским «Динамо» (25 декабря, 17:00 мск). «Куньлунь» завтра, 24 декабря, сыграет дома с минским «Динамо» (19:30 мск).