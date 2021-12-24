«Неужели это было всего за 20 минут?» «Твиттер» IIHF – о 4 пропущенных России от Канады

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) в «Твиттере» отреагировала на неожиданный результат первого периода контрольной игры перед стартом МЧМ-2022 между сборными Канады и России, в которой ведут хозяева со счётом 4:0.

«Неужели это было всего за 20 минут?» — гласит публикация IIHF.

Напомним, счёт в матче был открыт на 7-й минуте встречи канадским форвардом Мэйсоном Мактавишем, реализовавшим численное преимущество в формате «5 на 4». Уже спустя 50 секунд Ридли Грейг в равных составах удвоил преимущество хозяев льда. На отметке 12.25 отличился нападающий «кленовых листьев» Кент Джонсон. К концу периода Канада реализовала ещё одно большинство – после прекрасного розыгрыша шайбу забросил защитник Лукас Кормье.