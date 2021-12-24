Россия уступает Канаде со счётом 0:4 после первого периода контрольной игры перед МЧМ-2022

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. После 1-го периода хозяева льда ведут со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте встречи канадским форвардом Мэйсоном Мактавишем, реализовавшим численное преимущество в формате «5 на 4». Уже спустя 50 секунд Ридли Грейг в равных составах удвоил преимущество хозяев льда. На отметке 12.25 отличился нападающий «кленовых листьев» Кент Джонсон. К концу периода Канада реализовала ещё одно большинство – после прекрасного розыгрыша шайбу забросил защитник Лукас Кормье.

Напомним, ворота сборной России защищает 19-летний голкипер системы санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров.

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Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.