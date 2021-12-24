Канада забросила яркий гол в матче с Россией, отправив шайбу в пустые ворота Аскарова

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. Завершён 2-й период, хозяева льда ведут со счётом 5:3.

К концу 2-го периода канадцам удалось забросить свою единственную шайбу в этом игровом отрезке – после ярчайшего комбинационного розыгрыша отличился Мэйсон Мактавиш, который буквально завёз шайбу в пустые ворота Ярослава Аскарова.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Отметим, что подопечные Сергея Зубова во 2-м периоде трижды поразили ворота Канады – отличились Никита Чибриков, Матвей Мичков и Александр Пашин.