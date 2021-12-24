Матвей Мичков ответил на вопрос о противостоянии с Бедардом

Нападающий СКА Матвей Мичков поделился эмоциями после поражения молодёжной сборной России в матче с Канадой (4:6).



«Сыграли звеном нормально, каждый день разговариваем, пытаемся сыграться. Турнир короткий, с кем-то не играли вообще. Постараемся прибавлять от игры к игре. Противостояние с Бедардом? Россия — Канада — это всегда интересно, классика. Вдвойне приходится настраиваться. Интерес к таким матчам очень высокий. Что касается Бедарда, то сегодня он сыграл немного, забил гол. Молодец, поздравляю. За что отвечает Зубов, за что Знарок? Все делают общее дело. Главное, чтобы команда побеждала, а внутренние вещи должны оставаться в команде», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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