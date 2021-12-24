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Россия проиграла Канаде в контрольном матче перед МЧМ 2022

Россия проиграла Канаде в контрольном матче перед МЧМ 2022
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В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» сыграла свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. Завершилась игра победой сборной Канады со счётом 6:4

У нашей сборной заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, которому удалось дважды поразить ворота соперников, Никита Чибриков и Александр Пашин. В составе хозяев забивали Мэйсон Мактавиш (дубль), Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Конор Бедард.

Напомним, перед началом третьего периода при счёте 5:3 произошла замена вратаря в российской команде. Егор Гуськов вышел на площадку вместо Ярослава Аскарова.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
24 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 4
Россия U20
1:0 Мактавиш (Перфетти, Джонсон) – 06:24' (5x4)   2:0 Грейг (Сурдиф, Нейборс) – 07:14' (5x5)   3:0 Джонсон (Мактавиш, Бурк) – 12:25' (5x5)   4:0 Кормье (Нейборс, Райт) – 16:34' (5x4)   4:1 Чибриков (Демидов, Мичков) – 22:27' (5x4)   4:2 Мичков (Мухамадуллин, Демидов) – 31:00' (5x4)   5:2 Мактавиш (Себранго, Гуле) – 36:28' (5x5)   5:3 Пашин (Смирнов, Новиков) – 37:52' (5x5)   6:3 Бедард (Перфетти) – 49:39' (5x5)   6:4 Мичков (Хуснутдинов, Демидов) – 59:23' (5x5)
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