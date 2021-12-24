Россия проиграла Канаде в контрольном матче перед МЧМ 2022

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» сыграла свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. Завершилась игра победой сборной Канады со счётом 6:4
У нашей сборной заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, которому удалось дважды поразить ворота соперников, Никита Чибриков и Александр Пашин. В составе хозяев забивали Мэйсон Мактавиш (дубль), Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Конор Бедард.
Напомним, перед началом третьего периода при счёте 5:3 произошла замена вратаря в российской команде. Егор Гуськов вышел на площадку вместо Ярослава Аскарова.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.
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