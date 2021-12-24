П. Кейн — об ОИ-2022: не уверен, что мы смогли бы почувствовать олимпийскую атмосферу

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» и сборной США по хоккею Патрик Кейн прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги не отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Всегда приятно и почётно представлять страну. Мне сейчас 33 года и хочется играть как можно больше, но не уверен, что мы смогли бы почувствовать настоящую олимпийскую атмосферу в этом сезоне, оказавшись в «пузыре» в положении, которое заставляет всех нервничать», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.



Напомним, в среду, 22 декабря, Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом в НХЛ. Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков лиги в Олимпиаде без штрафа — 10 января.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.