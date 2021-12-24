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П. Кейн — об ОИ-2022: не уверен, что мы смогли бы почувствовать олимпийскую атмосферу

П. Кейн — об ОИ-2022: не уверен, что мы смогли бы почувствовать олимпийскую атмосферу
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» и сборной США по хоккею Патрик Кейн прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги не отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Всегда приятно и почётно представлять страну. Мне сейчас 33 года и хочется играть как можно больше, но не уверен, что мы смогли бы почувствовать настоящую олимпийскую атмосферу в этом сезоне, оказавшись в «пузыре» в положении, которое заставляет всех нервничать», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, в среду, 22 декабря, Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом в НХЛ. Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков лиги в Олимпиаде без штрафа — 10 января.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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