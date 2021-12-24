Новичок «Ак Барса» Демерс рассказал, сколько раздумывал о переходе в клуб

Защитник «Ак Барса» Джейсон Демерс поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб, а также рассказал о желании выступить на Олимпийских играх 2022 года.



«Я очень рад присоединиться к команде в борьбе за Кубок и очень хочу выиграть трофей в Казани. Слышал про «Ак Барс» только хорошее, все, кто был в клубе или просто в КХЛ, говорили замечательные вещи. Я знаю, что КХЛ – отличная лига, играть будет трудно, но интересно, очень жду первого матча.



Сколько времени понадобилось, чтобы решиться на переход? Примерно день. Мне поступило предложение после матча Россия – Канада. После пары звонков из клуба я много разговаривал с партнёрами по команде, обсудил всё с семьёй – меня все поддержали. Всё произошло довольно быстро, потому что обе стороны хотели договориться, это были простые переговоры.



Переживал осенью, что остался без клуба на сезон? Не переживал, потому что давно играю в хоккей и понимаю, что это бизнес, иногда бывают трудности с переговорами. Я держал себя в форме, ждал хорошей возможности, чтобы побороться за трофей, далеко пройти в плей-офф. В целом год для меня складывается хорошо, пусть я и пропустил часть сезона. С возрастом получаешь всё меньше звонков из клубов, хотя меня звали другие клубы в Европе. Но я ждал идеального предложения, и его сделал «Ак Барс».



Есть возможность попасть на Олимпиаду. Да, я очень хочу съездить в Китай, надеюсь попасть в сборную. Играть за сборную на Олимпиаде – это совсем другой уровень, это не Евротур и не чемпионат мира. Хочу доказать себе и болельщикам, что заслуживаю этого», — цитирует Демерса пресс-служба казанцев.