Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Россия — Швейцария на МЧМ-2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

Россия — Швейцария на МЧМ-2022: где и во сколько смотреть прямой эфир
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, в Канаде стартовал второй игровой день МЧМ-2022. Сборная России проведёт свой второй матч на турнире. Соперником российской команды станет сборная Швейцарии. Начало матча запланировано на ночь с 27 на 28 декабря.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 00:30 мск.

Напомним, молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде 26 декабря 2021 года. Турнир продлится до 5 января 2022 года в Канаде. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. Третья встреча российской команды состоится в ночь с 29 на 30 декабря. Сборная России сыграет со Словакией. Старт матча запланирован на 0:30 мск.

Календарь МЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021