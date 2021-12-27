Россия — Швейцария на МЧМ-2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

Сегодня, 27 декабря, в Канаде стартовал второй игровой день МЧМ-2022. Сборная России проведёт свой второй матч на турнире. Соперником российской команды станет сборная Швейцарии. Начало матча запланировано на ночь с 27 на 28 декабря.



Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 00:30 мск.



Напомним, молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде 26 декабря 2021 года. Турнир продлится до 5 января 2022 года в Канаде. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. Третья встреча российской команды состоится в ночь с 29 на 30 декабря. Сборная России сыграет со Словакией. Старт матча запланирован на 0:30 мск.