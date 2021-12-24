Быков: Путин уникален, он много сделал для России в плане не только политики, но и спорта
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
«Надо сказать, что это просто уникальная личность. Для меня Путин — это человек, который многое сделал для нашей страны не только в политическом и экономическом плане, но и в спортивном. В своём возрасте он научился играть в хоккей и точно любит нашу игру.
Нам было очень приятно, что он с большим пониманием и с огромным вниманием отнёсся к проблеме возрождения сильного ЦСКА. Он прекрасно знал историю советского хоккея, и, естественно, задача была возродить легендарный хоккейный клуб и тем самым усиливать позиции на мировой арене», — приводит слова Вячеслава Быкова Metaratings.
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