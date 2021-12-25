Баттон: Россия возьмёт бронзу на МЧМ-2022, Канада станет победителем турнира

Известный североамериканский обозреватель Крэйг Баттон дал свой прогноз на предстоящий молодёжный чемпионат мира – 2022, который примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.



Так, согласно прогнозу Баттона, подопечные Сергея Зубова займут второе место в турнирной таблице по итогам группового этапа, пропустив вперёд представителей США. В группе А лидером станет Канада, а за ней расположится Финляндия.

Прогноз Баттона на групповую стадию МЧМ-2022. Фото: TSN

В четвертьфинале обозреватель предрекает россиянам встречу с Чехией, а как итог – проход в следующий раунд, где Россия уступит США, а в матче за бронзу обыграет Швецию. Для Канады по предсказанию плей-офф начнётся с победы над Словакией, затем будут повержены шведы, а в финале состоится победа над США.

Прогноз Баттона на плей-офф МЧМ-2022. Фото: TSN

Напомним, 24 декабря сборные Канады и России провели товарищеский матч перед МЧМ-2022. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 6:4. Мичков оформил дубль и отдал одну голевую передачу.

Молодёжный чемпионат мира 2022 года начинается в воскресенье, 26 декабря. Сборные Канады и России начнут турнир 27 декабря. Подопечные Сергея Зубова сыграют с командой Швеции (0:30 мск), канадцы встретятся с Чехией (3:00 мск).