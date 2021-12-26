Расписание трансляций матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2022

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года начнётся 26 декабря в Канаде. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой со сверстниками из Швеции. На групповом этапе россияне также встретятся с командами США, Словакии и Швейцарии.



Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:



27 декабря:

00:30 мск: Россия — Швеция – Первый канал



28 декабря:

00:30 мск: Россия — Швейцария – Первый канал



30 декабря:

00:30 Словакия — Россия – Первый канал



1 января:

05:30 США — Россия – Первый канал



Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является сборная США, которая в финале МЧМ-2021 переиграла канадскую сборную. Российская команда на том турнире заняла четвёртую строчку, уступив в матче за третье место сверстникам из Финляндии.