Расписание трансляций матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2022
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Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года начнётся 26 декабря в Канаде. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой со сверстниками из Швеции. На групповом этапе россияне также встретятся с командами США, Словакии и Швейцарии.
Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:
27 декабря:
00:30 мск: Россия — Швеция – Первый канал
28 декабря:
00:30 мск: Россия — Швейцария – Первый канал
30 декабря:
00:30 Словакия — Россия – Первый канал
1 января:
05:30 США — Россия – Первый канал
Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является сборная США, которая в финале МЧМ-2021 переиграла канадскую сборную. Российская команда на том турнире заняла четвёртую строчку, уступив в матче за третье место сверстникам из Финляндии.
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