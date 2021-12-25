Разин: очень-очень важная победа для «Северстали» в плане психологии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Металлургом», благодаря которой команда прервала серию поражений 4:3, ОТ).



«Мы очень много держались, я имею в виду командой, рекорды ставили. Но у любой команды когда-нибудь состоялся бы провал, и от нас он никуда не делся – пять поражений подряд. Хоть они и были с минимальными счетами, кроме последней игры, они всё равно поддавливали на психологию. Поэтому я рад, что сегодня мы победили, это очень-очень важная победа для нас в плане психологии.



Тяжёлая игра, думаю, зрителям понравилась, потому что с обилием голевых моментов. Думаю, в обороне мы могли сыграть получше. «Ак Барс» есть «Ак Барс», рад, что победили, команду с победой.



Для нашей молодой команды психология очень важна – приобрести уверенность в себе, психологию победителя. Она приходит через такие матчи. У нас было несколько матчей, где мы могли бы переломить: с «Йокеритом», с «Магниткой» недавно с 0:3 ушли на 3:3 с пустыми воротами. Но всё равно проигрывали эти матчи. Сегодня при счёте 3:1 «Ак Барс» очень сильно поддавил, мы выстояли, в третьем периоде сыграли правильно. В овертайме наконец-то нам повезло», – цитирует Разина официальный сайт КХЛ.