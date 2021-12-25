Кудашов: буду рекомендовать Бочарова в сборную России. Тренер вратарей был не просто так

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о победе над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:3).
«Насыщенная игра, «Торпедо» здорово играло. Быстро. В пас здорово действовали. В нужный момент вратарь выручил, отоборонялись и реализовали свои моменты. Но главное то, что было командное действие. Самое главное — выиграли, добились цели. Но начало было не очень хорошее.
Тренер вратарей сборной России сегодня был на матче? Он не просто так был. Буду ли рекомендовать Бочарова в сборную? Буду.
Я видел Якимова другим игроком и сказал, чтобы он возвращался на другой уровень. Почему Фёдоров сыграл вместо Галиева в звене Шипачёва? Правую руку на правую заменили. Галиев ожидается с ЦСКА», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 декабря 2021
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