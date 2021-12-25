Квартальнов: три отменённые шайбы в одном матче бывали в моей тренерской карьере

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4, ОТ).



«Плохое начало, минус два, ещё раз вернулись в игру. Неплохо играли, в овертайме не забили мы и при первом же броске получили. Жаль, что мы не забили, получилось так, что соперник забил.



Надо было не пропустить, понимали, что соперник много проиграл до этого, старались играть агрессивно, всё вперёд. Но не получилось, начали со второго периода играть. Надо уважать любого соперника и играть с самого начала. Три отменённые шайбы в одном матче бывали в моей тренерской карьере. Судьи же смотрели. Получается, выиграли, но в зачёт не пойдёт. По замене вратаря, думаю, сработали чётко. Дебют Барберио нормально – подключался, создал пару моментов, в обороне неплохо сыграл, хотя был гол с пятака, где-то не разобрались. Но в целом мы довольны», – цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.