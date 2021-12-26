Разин: с нашими финансовыми возможностями кем-то усилиться практически нереально

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после победы на «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:3 ОТ) рассказал о возможном усилении команды перед дедлайном.
«Хлыстов? Он проводил первую игру, иногда хоккеист, выходящий на лёд после какой-то паузы, может хорошо сыграть на эмоциях. Не хотелось бы сейчас давать ему оценку, а посмотреть на его дальнейшую игру. Для меня главный критерий – это стабильная игра, прогресс в игре.
Ожидается ли усиление до дедлайна? С нашими финансовыми возможностями кем-то усилиться практически нереально. Мы работаем, закидываем удочку туда-сюда, но даже бычки не клюют», – цитирует Разина официальный сайт «Ак Барса».
Напомним, в этой встрече «Северсталь» прервала пятиматчевую серию поражений.
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