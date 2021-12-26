«Металлург» прилетел в Казань. Вчера команда не могла вылететь из Москвы почти 6 часов

Магнитогорский «Металлург» прибыл в Казань для подготовки к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с местным «Ак Барсом». Вчера, 25 декабря, команда почти шесть часов не могла вылететь из Москвы из-за погодных условия.

«Команда прибыла в Казань. Пока все отдыхают ввиду сильной задержки рейса – почти шести часов – и, как следствие, гораздо более позднего, нежели ожидалось, прибытия в пункт назначения. Далее начнётся подготовка к завтрашней игре с «Ак Барсом», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе магнитогорского клуба.

«Металлург» набрал 65 очков после 42 игр и сейчас единолично лидирует в таблице Восточной конференции. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

В следующем матче «Металлург» встретится с «Ак Барсом». Матч состоится 27 декабря.