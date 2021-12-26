Питерс: Канада — главный фаворит МЧМ, но у меня большие ожидания и от России и США

Аналитик Daily Faceoff Крис Питерс поделился ожиданиями от предстоящего молодёжного чемпионата мира по хоккею.

«Не знаю, чего ожидать от Сергея Зубова как тренера, но я очень взволнован. Я был фанатом Сергея Зубова – игрока, и мне не терпится посмотреть, какую он создал команду и в каком стиле она будет играть. Если вспоминать прошлые сборные России, то Валерий Брагин опирался в основном на игроков постарше и его команды показывали оборонительный хоккей. И хотя это были очень хорошие команды с высоким мастерством, которые были способны победить, они не всегда добирались до золота. В прошлом году команда Игоря Ларионова показывала гораздо более открытый, атакующий хоккей. Судя по нынешнему составу сборной России, в этом году мы тоже увидим много открытого атакующего хоккея, основанного на мастерстве.

Интересно, что в линии обороны нет игрока, похожего на Сергея Зубова. Хотя, конечно, непросто найти защитника уровня Зала славы. Но в линии атаки у России много мастерства, думаю, она будет играть от атаки, прессинговать соперников, но при этом не будет забывать и об обороне. Оборонительные действия будут очень важны для России, ведь в группе она сыграет с Швецией и США – скоростными командами. Линия защиты у россиян надёжная, есть Кирсанов, Мухамадуллин, это очень крепкие защитники, которые способны справиться с давлением соперников.

Мичков – такой уникальный снайпер, ему должно быть по силам выступить ярко, пусть он и очень молод. Такой игрок даёт тебе шанс бороться за высокие места, потому что от него ждёшь немало забитых голов. Мы это видели на ЮЧМ, в КХЛ, на Евротуре. Он умеет забивать на таком уровне, так что ожидания высокие. Так что недостаток опыта у сборной России не вызывает больших опасений, у неё достаточно мастерства, скорости, габаритов.

Если расставить команды с точки зрения глубины, я бы сказал – Канада, США, Россия. Но это не значит, что на турнире они займут места в таком порядке, в плей-офф случиться может всё. Несомненно, Россия может на равных конкурировать и с Канадой, и с США, состав у россиян глубже, чем у Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Верю, что эта команда должна быть в числе претендентов на золото.

У Канады очень глубокий состав, они играют дома, у них хорошие вратари, первый пик этого драфта Оуэн Пауэр и 11 игроков, выбранных в первом раунде. Канада – главный фаворит на золото, но это ещё не значит, что она выиграет. У меня также большие ожидания и от России и США».