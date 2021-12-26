«Россия может на равных конкурировать с Канадой и США». Прогнозы экспертов на МЧМ-2022

Молодёжный чемпионат мира – один из самых волнующих хоккейных турниров года, и он стартует уже сегодня. Сборная России под руководством нового главного тренера Сергея Зубова сыграет в группе В со Швецией, Швейцарией, Словакией и США. «Чемпионат» поговорил о составе нашей команды и её перспективах с аналитиком Daily Faceoff Крисом Питерсом, редактором The Hockey News Стивеном Эллисом и заслуженным тренером России Петром Воробьёвым.

«Обидно, что не взяли Мирошниченко, с Мичковым они были способны сотворить чудо»

— Удивлены такому молодому составу сборной России и отсутствию игроков из Северной Америки?

Воробьёв: не удивлён ни одному имени в составе сборной. Что касается наших легионеров, то их надо привлекать выборочно. Ребята уезжают по разным причинам, нельзя всех стричь под одну гребёнку. А большое количество 18-летних – это великолепно. Значит, они сильнее остальных. Обидно только, что не взяли Мирошниченко, они в связке с Мичковым способны были сотворить чудо. Тащить есть кому – это ребята, поигравшие в КХЛ – Хуснутдинов, Мухамадуллин, Мичков. Они обязательно потащат, и Мичков в определённых моментах сможет сыграть ярко.

Питерс: не был удивлён тем молодым игрокам, которых взяла Россия. Мичков, Чибриков, Юров добивались успеха на ЮЧМ. Когда такие игроки выделяются на фоне других на таких турнирах, это запоминается. Думаю, они могут перенести такую игру и на МЧМ. Единственный молодой игрок, чьё отсутствие удивляет – это Мирошниченко, но у него был ковид, он ещё не вошёл в оптимальную форму.

Отсутствию легионеров я не так удивился, как некоторые мои североамериканские коллеги. У сборной России было много возможностей поработать с теми игроками, которые попали в состав, познакомиться с ними, чего не скажешь о легионерах.

Тем более произошла смена тренера, не вижу проблем, что Сергей Зубов выбрал тех ребят, кого лучше знает. Так что это удивило только в определённой степени. Даниил Чайка и Ян Кузнецов заслуживали быть в этой команде, но в то же время не думаю, что от них бы зависело, будет Россия биться за золото или нет.

Эллис: да, это странно, из невызванных можно выделить Кузнецова, он очень хорош. Но мне нравится, как выглядит сборная России, и все в большом предвкушении от Матвея Мичкова. У этой сборной России нет недостатка в таланте. Да, по сравнению с прошлыми годами состав молодой, но я всё равно думаю, что эта команда может спокойно бороться за медаль.

«Верю, что Россия должна быть в числе претендентов на золото»

— Что ждете от Сергея Зубова как тренера и на что способна претендовать Россия?

Воробьёв: чтобы выигрывать, нужен серьёзный опыт. На чемпионате мира мы увидим, что представляет из себя этот тренерский штаб. Желаю Сергею победы. У нас очень неплохая команда, но с другой стороны, у Канады, Швеции, Финляндии тоже приличные составы. Для того, чтобы говорить о серьёзных достижениях, надо сначала их добиться. В последнее время мы больше говорим о победах, но при этом не выигрывали 11 лет. Надо быть скромнее.

Питерс: не знаю, чего ожидать, но я очень взволнован. Я был фанатом Сергея Зубова – игрока, и мне не терпится посмотреть, какую он создал команду и в каком стиле она будет играть. Если вспоминать прошлые сборные России, то Валерий Брагин опирался в основном на игроков постарше и его команды показывали оборонительный хоккей. И хотя это были очень хорошие команды с высоким мастерством, которые были способны победить, они не всегда добирались до золота. В прошлом году команда Игоря Ларионова показывала гораздо более открытый, атакующий хоккей. Судя по нынешнему составу сборной России, в этом году мы тоже увидим много открытого атакующего хоккея, основанного на мастерстве.

Интересно, что в линии обороны нет игрока, похожего на Сергея Зубова. Хотя, конечно, непросто найти защитника уровня Зала славы. Но в линии атаки у России много мастерства, думаю, она будет играть от атаки, прессинговать соперников, но при этом не будет забывать и об обороне. Оборонительные действия будут очень важны для России, ведь в группе она сыграет с Швецией и США – скоростными командами. Линия защиты у россиян надёжная, есть Кирсанов, Мухамадуллин, это очень крепкие защитники, которые способны справиться с давлением соперником.

Мичков – такой уникальный снайпер, ему должно быть по силам выступить ярко, пусть он и очень молод. Такой игрок даёт тебе шанс бороться за высокие места, потому что от него ждёшь немало забитых голов. Мы это видели на ЮЧМ, в КХЛ, на Евротуре. Он умеет забивать на таком уровне, так что ожидания высокие. Так что недостаток опыта у сборной России не вызывает больших опасений, у неё достаточно мастерства, скорости, габаритов.

Если расставить команды с точки зрения глубины, я бы сказал – Канада, США, Россия. Но это не значит, что на турнире они займут места в таком порядке, в плей-офф случиться может всё. Несомненно, Россия может на равных конкурировать и с Канадой и с США, состав у россиян глубже, чем у Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Верю, что это команда должна быть в числе претендентов на золото.

Эллис: То, что Зубов рассчитывает на ребят помоложе – это приятные изменения, он фокусируется на том, чтобы дать шанс этим ребятам и не смотрит на их возраст. Это новый взгляд, думаю, Россия сделала правильный выбор.

«Если Мичков поймает свою игру, он может быть одним из лучших на МЧМ»

— Кто проявит себя ярче на МЧМ – Коннор Бедард или Мичков?

Питерс: хороший вопрос! Судя по тому, что мы видели у сборной Канады, Бедард не будет играть в ударных звеньях. России же необходим Мичков и его голы, так что думаю, он проведёт турнир более плодотворно. Считаю, Бедард будет играть хорошо и со временем заслужит более существенную роль.

Мичков чуть старше, у него больше международного опыта, это всё имеет значение. Жду, что на этом турнире он будет более результативным игроком, но и он, и Бедард – особенные игроки, МЧМ даст повод для новых обсуждений, кто из них будет лучше в перспективе.

Эллис: много аргументов в пользу того, что Мичков будет лучше, но России Мичков будет нужен гораздо больше, чем Бедард – Канаде. Что касается Коннора, то если он не будет запасным, то будет получать немного игрового времени. Но очень неплохо иметь такого 13-го нападающего.

Мичков же может быть самым талантливым игроком в этой сборной России, и если он поймает свою игру, то может быть одним из лучших игроков МЧМ. Мы уже видели, на что он способен в играх с против более старших соперников, думаю, он проявит себя ярче Бедарда.

«Канада – главный фаворит на золото, но это ещё не значит, что она выиграет»

— Кто главный фаворит турнира?

Воробьёв: у нас очень серьёзная команда, уверен, она способна выиграть чемпионат мира, тем более, в тренерском штабе есть опытный Олег Знарок.

Питерс: у Канады очень глубокий состав, они играют дома, у них хорошие вратари, первый пик этого драфта Оуэн Пауэр и 11 игроков, выбранных в первом раунде. Канада – главный фаворит на золото, но это ещё не значит, что она выиграет. У меня также большие ожидания и от России и США.

Эллис: сложно спорить с глубиной сборной Канады, у неё отличные вратари, надёжная линия обороны. Но мне также нравится состав сборной Швеции – у них много талантов, например Эклунд и Хольц, очень хорошие вратари – Валльстедт, наверное, один из лучших голкиперов на этом турнире. Затем мы смотрим на Россию, у которой глубокая атака плюс есть Аскаров, а мы знаем, как он хорош, когда показывает свою лучшую игру. Я бы назвал эти три команды, но если надо выбрать одну – выберу Канаду. Это один из сильнейших составов Канады за долгое время с точки зрения глубины.

«Мы знаем, на что способен Аскаров. Его игра будет многое значить для России»

— Насколько Россия будет зависеть от игры Аскарова?

Воробьёв: меня волнует вопрос, почему Аскаров долгое время не играл, и как он будет теперь играть на чемпионате мира. Самая страшная проблема будет в том, что у нас пока нет надёжных вратарей на этот турнир. Конечно, верю, что Аскаров может провести турнир жизни.

Питерс: у России есть достаточно всего, чтобы биться за золотую медаль. Многое будет зависеть от Аскарова, он не раз был лучшим голкипером турнира, но пока на МЧМ мы этого не видели. Аскаров может быть решающим фактором на этом турнире.

Эллис: игра Аскарова будет многое значить для России, потому что у многих команд на турнире большая атакующая мощь. На таких турнирах вратари часто становятся ключевыми игроками. Обычно Аскаров выступает хорошо. В прошлом году он провёл не лучший свой турнир, но мы знаем, на что он способен. Он стал на год старше, развивался, играл на профессиональном уровне, так что сейчас он должен был лучше готов. Да, он играл не так много, но когда играл – играл неплохо. Думаю, он будет мотивированным, к нему будет приковано много внимания. Он должен стать одним из важнейших игроков сборной России.