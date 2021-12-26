Тренер молодёжной сборной Швеции рассказал, как будет готовиться к матчу с Россией

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира — 2022.

«Впереди нас ждут четыре невероятно сложных матча на групповом этапе турнира, так что я не думаю, что имеет значение, с кем вы встретитесь в первый день чемпионата, но это будет отличный матч, который станет показателем нашей готовности.

Мы видели матч, который они сыграли с Канадой, и это тот матч, который мы действительно изучим. С частью их сборной мы уже встречались в Энгельхольме, но сейчас в их составе много игроков, которые тогда не играли, так что основой для подготовки будет матч с Канадой.

У сборной России очень хорошая команда. Они очень мастеровиты, хорошо обращаются с шайбой и отлично проводят быстрые атаки. Поэтому для нас очень важно быть предельно осторожным в тех местах, где будет находиться шайба», — приводит слова Монтена Expressen.

Напомним, в первом матче на турнире шведы сыграют со сборной России 27 декабря в 00:30 мск.