Тренер молодёжной сборной Швеции рассказал, как будет готовиться к матчу с Россией

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира — 2022.
«Впереди нас ждут четыре невероятно сложных матча на групповом этапе турнира, так что я не думаю, что имеет значение, с кем вы встретитесь в первый день чемпионата, но это будет отличный матч, который станет показателем нашей готовности.
Мы видели матч, который они сыграли с Канадой, и это тот матч, который мы действительно изучим. С частью их сборной мы уже встречались в Энгельхольме, но сейчас в их составе много игроков, которые тогда не играли, так что основой для подготовки будет матч с Канадой.
У сборной России очень хорошая команда. Они очень мастеровиты, хорошо обращаются с шайбой и отлично проводят быстрые атаки. Поэтому для нас очень важно быть предельно осторожным в тех местах, где будет находиться шайба», — приводит слова Монтена Expressen.
Напомним, в первом матче на турнире шведы сыграют со сборной России 27 декабря в 00:30 мск.
- 26 декабря 2021
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:00
-
14:55
-
14:12
-
14:00
-
13:36
-
13:09
-
12:17
-
12:08
-
11:04
-
10:00
-
09:27
-
08:40
-
08:00
-
07:06
-
06:24
-
06:00
-
05:26
-
02:44
-
01:11
-
00:00
- 25 декабря 2021
-
23:39
-
22:55
-
22:29
-
22:15
-
21:37
-
21:23
-
20:52
-
20:42
-
20:25
-
20:16
-
20:06
-
20:04