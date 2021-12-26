«Гудашоу вернулось!» Гудачек прокатился с клюшкой на лбу после матча рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над китайским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».



Словацкий голкипер «Динамо» Юлиус Гудачек после матча устроил шоу для болельщиков, удерживая на лбу клюшку.



«Гудашоу вернулось! Теперь для болельщиков в Риге», — написал твиттер-аккаунт КХЛ.

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Напомним, Гудачек стал игроком «Динамо» в ноябре 2021 года. В текущем сезоне 33-летний голкипер провёл 10 матчей, в которых отразил 89,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,66.



Рижане занимают 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 34 очка после 41 матча.