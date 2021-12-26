Россия — Швеция: матч МЧМ-2022 обслужит североамериканская бригада арбитров

26 декабря в Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира 2022 года. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча запланировано в ночь с 26 на 27 декабря, начало встречи — в 00:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Как сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ), на этом матче будет работать североамериканская бригада арбитров. Дуэт главных судей образуют американец Роберт Хеннесси и канадец Кайл Ковальски, а лайнсменами будут американец Джон Рей и канадец Коди Хасби.



Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами США, Словакии и Швейцарии.