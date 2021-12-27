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Турнирная таблица МЧМ-2022 в группе сборной России

Турнирная таблица МЧМ-2022 в группе сборной России
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

Благодаря этой победе подопечные Томаса Монтена захватили лидерство в группе B, набрав три очка. Российская команда опустила на последнее место в квартете, так другие три команды ещё не выходили на лёд. Во втором матче игрового дня в группе с участием сборной России сыграют команды США и Словакии. Начало этого матча — в 05:00 мск.

Турнирная таблица МЧМ-2022

В ночь с 27 на 28 декабря сборная России проведёт свой второй матч на турнире. Соперником российской команды станет сборная Швейцарии. Начало матча запланировано на 00:30 мск.

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