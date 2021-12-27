Канада отыгралась с 1:3 от Чехии в первом периоде. Команды забросили 6 шайб на двоих

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором номинальные хозяева льда – сборная Чехии принимают фактических хозяев турнира – сборную Канады. Идёт 2-й период, счёт равный – 3:3.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте – отличился 18-летний форвард канадцев Мэйсон Мактавиш, задрафтованный под третьим номером в НХЛ клубом «Анахайм Дакс». На 8-й минуте чехам удалось сравнять счёт усилиями Михала Гута, через четыре минуты они вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе Павела Новака, а ещё через минуту отрыв сборной Чехии составлял уже две шайбы после гола Станислава Свозила. Канадцам удалось сократить отставание через 23 секунды – отметился Оуэн Пауэр, а в самом конце периода «кленовые листья» сравняли счёт после шайбы Донована Себранго.

Примечательно, что после 3-го гола сборной Чехии канадцы взяли тайм-аут, а после чего сумели отыграться.