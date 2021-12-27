Гретцки пожелал удачи Канаде, выложив фото с Фетисовым с матча со сборной СССР на МЧМ

Лучший снайпер и бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки опубликовал в своём «инстаграме» пост на тему стартовавшего МЧМ-2022.

Гретцки пожелал удачи канадской команде, выложив фотографию с матча со сборной СССР, на которой он запечатлён вместе с легендарным защитником Вячеславом Фетисовым.

«Большая честь играть за сборную Канады. Удачи, парни, вы запомните этот турнир на всю жизнь», – написал Гретцки.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Уэйна Гретцки.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.