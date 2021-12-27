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Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв попал в ковид-протокол

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв попал в ковид-протокол
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв и ещё три игрока команды попали в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «Сент-Луиса».

Россиянин сдал положительный тест на коронавирус 23 декабря, защитник Роберт Бортуццо, нападающие Дакота Джошуа и Джеймс Нил – 26 декабря.

Всего на карантине у «Блюз» находятся пять хоккеистов. Форвард Оскар Сундквист болеет ковидом с 18 декабря.

В текущем сезоне Барбашёв провёл 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 очков: забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач.

Напомним, в ночь с 26 на 27 декабря ещё четыре российских хоккеиста попали в протокол – это Андрей Василевский и Михаил Сергачёв (оба – «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Любушкин («Аризона Койотс»).

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