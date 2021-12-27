Артём Блажиевский продолжит карьеру в «Тракторе», Виталий Абрамов — в ЦСКА
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Челябинский «Трактор» сообщил об обмене хоккеистами с московским ЦСКА, по итогам которого челябинский клуб пополнил Артём Блажиевский, в обратном направлении последовал Виталий Абрамов.
Артём Блажиевский — воспитанник хоккейного клуба ЦСКА. В составе армейцев выигрывал Кубок Гагарина (2019), дважды становился чемпионом России (2019, 2020). Защитник неоднократно привлекался в сборную страны, где провёл 25 матчей и отметился пятью голевыми передачами.
В текущем сезоне Блажиевский провёл за ЦСКА 34 матча и набрал семь очков: забил два гола и отдал пять передач.
Абрамов сыграл 41 матч за челябинцев в регулярном чемпионате – 2021/2022 и набрал 17 очков: забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.
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