Хартикайнен и Маннинен не попали в заявку «Салавата» на матч с «Сибирью»

Сегодня, 27 декабря, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи запланировано на 15:30 мск.



На эту встречу в заявку не попали форварды-легионеры Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен.



В текущем сезоне обе команды располагаются в зоне плей-офф Восточной конференции КХЛ. «Салават» с 56 очками после 44 матчей занимает третье место, «Сибирь» провела столько же игр и набрала 48 баллов.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

В текущем сезоне Маннинен провёл 38 матчей и набрал 32 (19+13) очка, Хартикайнен провёл 39 игр и заработал 22 (12+10) балла.