Жамнов: Мичков был настоящим лидером нашей сборной. Его абсолютно по делу признали лучшим

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением об игре сборной России в первом матче МЧМ-2022 с командой Швеции.



«Мичков большой молодец, выделялся вчера. Смело играл, лез на ворота, ничуть не боялся соперника. У него есть множество хороших качеств, он может создать момент даже из-за ворот. Не боится бросать с любых позиций, это большой плюс. Вчера был настоящим лидером нашей сборной! Его абсолютно по делу признали лучшим в нашем составе. Отлично играет, нужно продолжать в том же духе.



Наших ребят подвела дисциплина. Против соперника такого уровня нельзя удаляться так много. Сдерживать шведов при игре 3 на 5 очень тяжело. Вчера они круто разыгрывали большинство. У наших ребят было слишком много лишних эмоций. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли, но ребятам не нужно расстраиваться. Впереди важнейшие три игры.

Думаю, что тренерский штаб сделает правильные выводы из вчерашнего поражения. Выйдет ли наша сборная из группы? Все соперники тяжёлые, жребий достался не самый приятный. Я верю в нашу сборную! Они, конечно, должны выходить в плей-офф», – цитирует Жамнова «Спорт-экспресс».