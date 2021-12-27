Брагин оценил игру СКА во встрече с «Амуром»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:3).
«Хороший матч с двух сторон – обоюдоострый, с обилием моментов. Думаю, зрителям понравилось. Мы пропустили необязательные голы, поэтому и проиграли. Очень приятно было слышать здесь в Хабаровске поддержку наших болельщиков. Мы очень благодарны за это.
Конечно, мы знали, что у соперника идёт серия поражений, что они выйдут от ножа, тем более против СКА», — цитирует Брагина пресс-служба армейцев.
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 60 очков после 43 проведённых матчей. В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют в гостях с «Адмиралом» (29 декабря).
- 27 декабря 2021
-
17:31
-
17:15
-
16:54
-
16:44
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:26
-
15:19
-
15:14
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:21
-
14:17
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
13:17
-
12:45
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:00
-
11:34
-
11:25
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:45