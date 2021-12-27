Брагин оценил игру СКА во встрече с «Амуром»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:3).



«Хороший матч с двух сторон – обоюдоострый, с обилием моментов. Думаю, зрителям понравилось. Мы пропустили необязательные голы, поэтому и проиграли. Очень приятно было слышать здесь в Хабаровске поддержку наших болельщиков. Мы очень благодарны за это.



Конечно, мы знали, что у соперника идёт серия поражений, что они выйдут от ножа, тем более против СКА», — цитирует Брагина пресс-служба армейцев.



СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 60 очков после 43 проведённых матчей. В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют в гостях с «Адмиралом» (29 декабря).