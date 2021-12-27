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Брагин оценил игру СКА во встрече с «Амуром»

Брагин оценил игру СКА во встрече с «Амуром»
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:3).

«Хороший матч с двух сторон – обоюдоострый, с обилием моментов. Думаю, зрителям понравилось. Мы пропустили необязательные голы, поэтому и проиграли. Очень приятно было слышать здесь в Хабаровске поддержку наших болельщиков. Мы очень благодарны за это.

Конечно, мы знали, что у соперника идёт серия поражений, что они выйдут от ножа, тем более против СКА», — цитирует Брагина пресс-служба армейцев.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 60 очков после 43 проведённых матчей. В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют в гостях с «Адмиралом» (29 декабря).

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