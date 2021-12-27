КХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарём впервые в карьере был признан Франс Туохимаа («Нефтехимик»), одержавший две победы в трёх матчах недели. По воротам Туохимаа было нанесено 78 бросков (26 в среднем за игру), из которых он отразил 96,15%. Коэффициент надёжности составил 1,22.
Лучшим защитником впервые в карьере был признан Стивен Кэмпфер («Ак Барс»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели. Кэмпфер не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Он также совершил три силовых приёма, заблокировал один бросок и один раз на нём нарушили правила.
Лучшим нападающим во второй раз в карьере был признан Николай Прохоркин («Авангард»), набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах недели. Прохоркин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Он также совершил три силовых приёма и заблокировал один бросок. Первый раз Прохоркин становился лучшим нападающим на 18-й неделе сезона-2015/2016 в составе «Салавата Юлаева».
Лучшим новичком во второй раз в карьере был признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели. Грицюк не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Он также заблокировал три броска и дважды на нём нарушали правила.
- 27 декабря 2021
-
18:00
-
17:55
-
17:31
-
17:15
-
16:54
-
16:44
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:26
-
15:19
-
15:14
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:21
-
14:17
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
13:17
-
12:45
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:00
-
11:34
-
11:25
-
11:20
-
11:14
-
11:00