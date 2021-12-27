КХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Лучшим вратарём впервые в карьере был признан Франс Туохимаа («Нефтехимик»), одержавший две победы в трёх матчах недели. По воротам Туохимаа было нанесено 78 бросков (26 в среднем за игру), из которых он отразил 96,15%. Коэффициент надёжности составил 1,22.



Лучшим защитником впервые в карьере был признан Стивен Кэмпфер («Ак Барс»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели. Кэмпфер не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Он также совершил три силовых приёма, заблокировал один бросок и один раз на нём нарушили правила.



Лучшим нападающим во второй раз в карьере был признан Николай Прохоркин («Авангард»), набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах недели. Прохоркин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Он также совершил три силовых приёма и заблокировал один бросок. Первый раз Прохоркин становился лучшим нападающим на 18-й неделе сезона-2015/2016 в составе «Салавата Юлаева».



Лучшим новичком во второй раз в карьере был признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели. Грицюк не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Он также заблокировал три броска и дважды на нём нарушали правила.