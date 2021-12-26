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«Йокерит» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна КХЛ, трансферы КХЛ — 2021, таблица переходов

Закрытие трансферного окна в КХЛ. Кто сменит команду на флажке? LIVE
Родион Власов Павел Панышев
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Кто сменит команду на флажке? LIVE
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Самые интересные подписания и громкие обмены — в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! 27 декабря в Континентальной лиге последний день, когда команды могут совершать обмены и подписывать новых хоккеистов. Далее трансферное окно закрывается и играть придётся теми, кто есть в заявке. Мы, как и обычно, начинаем нашу онлайн-трансляцию столь занимательного события заранее, чтобы максимально подробно познакомить вас со всеми возможными сделками.

Live Павел Панышев

Нападающий Владимир Барабанов перешёл из «СКА-Невы» в «Витязь». Хоккеист будет выступать под 24-м номером.

В текущем сезоне Барабанов выступал за «СКА-Неву» и провёл 22 матча, в которых набрал семь (4+3) очков.

Владимир – родной брат форварда «Сан-Хосе Шаркс» Александра Барабанова.

12:00 Павел Панышев

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о возможном усилении команды перед дедлайном.

«Ожидается ли усиление до дедлайна? С нашими финансовыми возможностями усилиться кем-то практически нереально. Мы работаем, закидываем удочку туда-сюда, но даже бычки не клюют», – цитирует Разина официальный сайт «Ак Барса».
11:17 Павел Панышев

Вполне возможно, что разгрузит свою платёжную ведомость СКА. Так, например, давно ходят разговоры об уходе нападающего Ивана Морозова, который так и не подписал нового контракта с армейским клубом. После нынешнего сезона форвард собирается перебраться в Северную Америку. Интересно, где окажется Максим Гончаров, недавно покинувший расположение «Авангарда». В общем, без новостей мы точно не останемся, так что будьте на связи!

Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Западная конференция Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Западная конференция
11:17 Павел Панышев

Накануне «Адмирал», будучи самой низкой командой в рейтинге желающих, уже забрал из списка отказов «Северстали» защитника Егора Рыкова, на которого претендовали ещё несколько клубов КХЛ. Интересно, расстанется ли «Ак Барс» с защитником Никитой Лямкиным, а также отпустит ли «Витязь» лучшего снайпера КХЛ Нико Оямяки в топ-клуб. Желающих заполучить финна хватает.

Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Восточная конференция Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Восточная конференция
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