Закрытие трансферного окна в КХЛ. Кто сменит команду на флажке? LIVE

Вполне возможно, что разгрузит свою платёжную ведомость СКА. Так, например, давно ходят разговоры об уходе нападающего Ивана Морозова, который так и не подписал нового контракта с армейским клубом. После нынешнего сезона форвард собирается перебраться в Северную Америку. Интересно, где окажется Максим Гончаров, недавно покинувший расположение «Авангарда». В общем, без новостей мы точно не останемся, так что будьте на связи!