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Ю. Михайлис: наверное, матч с «Автомобилистом» понравился зрителям, но не мне

Ю. Михайлис: наверное, матч с «Автомобилистом» понравился зрителям, но не мне
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2, бул.).

«Спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всей игры поддерживали наших ребят. Команда это чувствовала. Она старалась играть агрессивно с первых смен. Наверное, матч понравился зрителям, но не мне. Много было провалов. Хотели забить, укрепить счёт. Хотя мы старались строго действовать в обороне, качественно, без ошибок.

Да, конечно, у нас было достаточно большинства, чтобы реализовать моменты. Не хватило той агрессии, которая должна быть в большинстве. Надо прилагать максимум усилий и очень много бросать. Конечно, нужно выводить партнёров на ударную позицию», — цитирует Михайлиса пресс-служба клуба.

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