Киселевич заключил новый контракт с ЦСКА до 2024 года

Защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич подписал новый контракт с клубом.



Как сообщает официальный сайт армейцев, соглашение с хоккеистом заключено сроком до конца сезона-2023/2024.



31-летний хоккеист проводит седьмой сезон в составе ЦСКА. В составе красно-синих Киселевич отыграл 392 матча, набрав 126 (21+105) очков при показателе полезности «+97». 31-летний защитник пять раз выигрывал Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ, трижды доходил до финала Кубка Гагарина. По итогам сезонов-2014/15 и 2019/20 он вместе с командой становился чемпионом России.



Кроме того, в составе сборной России Богдан в 2018 году стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане.



ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 58 очков после 42 матчей.