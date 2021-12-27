Киселевич заключил новый контракт с ЦСКА до 2024 года

Защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт армейцев, соглашение с хоккеистом заключено сроком до конца сезона-2023/2024.
31-летний хоккеист проводит седьмой сезон в составе ЦСКА. В составе красно-синих Киселевич отыграл 392 матча, набрав 126 (21+105) очков при показателе полезности «+97». 31-летний защитник пять раз выигрывал Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ, трижды доходил до финала Кубка Гагарина. По итогам сезонов-2014/15 и 2019/20 он вместе с командой становился чемпионом России.
Кроме того, в составе сборной России Богдан в 2018 году стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане.
ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 58 очков после 42 матчей.
- 27 декабря 2021
-
23:30
-
23:28
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:36
-
22:33
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:33
-
21:22
-
20:44
-
20:28
-
20:10
-
20:00
-
19:34
-
19:20
-
19:15
-
18:46
-
18:33
-
18:00
-
17:55
-
17:31
-
17:15
-
16:54
-
16:44
-
16:16
-
16:05
-
16:00