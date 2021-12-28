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Турнирная таблица МЧМ-2022: Россия вышла на третье место в группе

Турнирная таблица МЧМ-2022: Россия вышла на третье место в группе
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За Швейцарию забрасывали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Календарь МЧМ-2022.

Таким образом, турнирное положение в группе B выглядит следующим образом:

КомандаИгрРазница шайбОчки
1Швеция U2016:33
2США U2013:23
3Россия U2027:83
4Словакия U2012:30
5Швейцария U2012:40

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск.

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