Турнирная таблица МЧМ-2022: Россия вышла на третье место в группе
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.
В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За Швейцарию забрасывали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.
Таким образом, турнирное положение в группе B выглядит следующим образом:
|№
|Команда
|Игр
|Разница шайб
|Очки
|1
|Швеция U20
|1
|6:3
|3
|2
|США U20
|1
|3:2
|3
|3
|Россия U20
|2
|7:8
|3
|4
|Словакия U20
|1
|2:3
|0
|5
|Швейцария U20
|1
|2:4
|0
В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск.
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