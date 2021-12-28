Турнирная таблица МЧМ-2022: Россия вышла на третье место в группе

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За Швейцарию забрасывали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Таким образом, турнирное положение в группе B выглядит следующим образом:

№ Команда Игр Разница шайб Очки 1 Швеция U20 1 6:3 3 2 США U20 1 3:2 3 3 Россия U20 2 7:8 3 4 Словакия U20 1 2:3 0 5 Швейцария U20 1 2:4 0

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск.