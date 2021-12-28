Мичков повторил результат Овечкина, в 17 лет забив три гола в двух стартовых матчах МЧМ

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За Швейцарию забрасывали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман. В активе проводящего дебютный МЧМ в своей карьере 17-летнего Мичкова стало уже три заброшенные шайбы в двух матчах.

Примечательно, что в 2003 году почти аналогичным образом на дебютном МЧМ стартовал и Александр Овечкин, также после двух матчей имевший три шайбы в своём активе. Правда, на МЧМ-2003 17-летний Овечкин уже в первой игре оформил хет-трик, а во второй не забил ни разу, тогда как Мичков сейчас разложил свои голы более равномерно (2+1). В результате тот турнир Александр закончил с шестью голами.