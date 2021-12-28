Есть первая победа России на МЧМ! Мичков снова забил и идёт по графику 17-летнего Овечкина

Сборная России под руководством Сергея Зубова взяла очень неудачный старт на молодёжном чемпионате мира 2022 года, проиграв в первом матче на турнире команде Швеции (3:6). Особенно неудачным образом сложился дебют на МЧМ-2022 для российской бригады голкиперов. Форма номинального первого номера Ярослава Аскарова тревожила всех журналистов и болельщиков сборной России ещё задолго до начала мирового первенства, и в матче со шведами голкиперу системы СКА не удалось развеять эти опасения.

Аскаров завершил матч с 13 сейвами после 16 бросков, после второго периода уступив место на последнем рубеже Егор Гуськову. Но и голкипер ярославского «Локомотива» вошёл в игру не слишком успешно – 19-летний вратарь смог парировать только пять бросков из семи, в первую очередь не выручив команду в эпизоде с голом Теодора Нидербаха. В результате российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022. В свою очередь, на этом фоне куда выгоднее смотрелась статистика голкипера шведов Йеспера Валльстедта, который парировал 27 бросков из 30.

«Что с Аскаровым? Третий гол нужно ещё раз рассмотреть, не было шанса всё проанализировать. Будем решать, разговаривать, работать. Это волнует нас, но завтра следующая игра. Мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми. Тяжело ответить. Завтра примем решение, кто будет вратарём на следующий матч. Почему поменяли в перерыве, а не сразу? Решение было принято, сейчас нет смысла его обсуждать. У нас есть завтрашняя игра», — говорил после матча наставник сборной России.

В итоге именно завершавшего матч со шведами Гуськова тренерский штаб россиян и отрядил в ворота на игру со швейцарцами. Ещё одно изменение в заявке коснулось линии нападения, где форвард московского «Динамо» Иван Дидковский заменил нападающего системы «Салавата Юлаева» Александра Пашина. Стоит заметить, что для швейцарцев матч с Россией вообще стал первым на канадской земле. Всё дело в том, что перед началом МЧМ-2022 команда Марко Байера была отправлена на карантин.

23 декабря капитан прошлогодней команды швейцарцев Симон Кнак сдал положительный результат на коронавирус. Поскольку второй тест игрока тоже оказался положительным, он вынужден оставаться в изоляции в течение 10 дней и, таким образом, потерял возможность сыграть на чемпионате мира. Из-за положительного теста Кнака организаторы МЧМ отменили контрольный матч швейцарцев с чехами, а в первый день турнира представители страны сыров и часов имели выходной. В этой связи матч с Россией стал для них первым знакомством со льдом в Ред-Дире.

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Россияне открыли счёт в матче уже на восьмой минуте первого периода, когда Данила Юров вторым темпом поддержал атаку, подобрал шайбу у левого борта и с помощью двойного рикошета отправил шайбу в цель, оформив свой первый гол на этом турнире. Ассистентом у Данилы выступил Никита Чибриков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.

Ещё до первого перерыва наши парни смогли организовать две голевые атаки, которые разделили меньше двух минут. Сначала всё сделал сам Дмитрий Злодеев. Российский нападающий вдоль левого борта заехал в зону атаки, сначала попытался с отрицательного угла поразить цель, это не удалось, но Дмитрий не выключился, подобрал шайбу, выехал из-за ворот и бросил точно в угол створа.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Спустя 117 секунд Егор Савиков от синей линии через рикошет доставил шайбу к воротам, Павел Тютнев развернулся и резким броском прошил голкипера. Первый и третий гол россиян в матче разделили 10 минут. К сожалению, уйти на перерыв с преимуществом в три шайбы у нас не получилось. За минуту до конца стартового отрезка цели достиг бросок Аттилио Биаски. Швейцарцы укатили в контратаку, Биаска получил передачу на ход, улучшил позицию и броском с кистей распечатал наши ворота. Этот бросок был всего четвёртым для швейцарской сборной в первом периоде, и он оказался голевым. И нужно назвать вещи своими именами – голкипер Гуськов партнёров откровенно не выручил.

«Гуськов становится первым номером сборной России? Я так не думаю, потому что, скажем так, здесь тонкая линия. Естественно, мы знаем, что у нас Аскаров должен получить шанс и должен вытащить те игры, которые от него требуются. По большому счёту, понятно, что в матче со Швейцарией мы фавориты, и дать поиграть Гуськову было неплохой идеей. Но думаю, что на ключевые матчи выйдет Аскаров – и со Словакией, и с США», — сказал бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов в первом перерыве в эфире Первого канала, отвечая на вопрос Дениса Казанского о ситуации во вратарской линии нашей сборной.

Во втором периоде заброшенных шайб не случилось, при этом сам игровой отрезок нельзя было назвать скучным. Уже в первой атаке после начального вбрасывания могли забивать швейцарцы, но на помощь Гуськову и всей сборной России пришёл лучший друг вратаря – каркас ворот. В ответной атаке выше всяких похвал сыграл голкипер соперника Паше, не позволивший оформить дубль Злодееву.

Следом выручать пришлось уже Гуськову, который дважды в ближнем бою остановил швейцарские выпады, на сей раз сумев подчистить ошибки своих партнёров. При этом броски со средней и дальней дистанции продолжали вызывать очевидный дискомфорт у нашего вратаря – сейвы Егору давались с большим трудом. Так произошло за несколько минут до перерыва, когда Гуськов с большой помаркой отбил совсем неопасный бросок соперника.

На старте заключительного отрезка к эффектному голу был близок Василий Пономарёв. Российский нападающий оказался перед воротами швейцарской команды, прокинул шайбу себе между ног, но не успел произвести последнее касание, и игровой снаряд прошёл мимо створа. После этого россияне с трудом смогли отбиться в меньшинстве после необязательного удаления Тютнева – и снова от больших проблем нашу сборную уберегла штанга, второй раз в матче пришедшая на помощь Гуськову.

Последнюю шайбу нашей команды в матче забросил Матвей Мичков, снявший все вопросы о победителе матча за восемь минут до конца третьего периода. Для 17-летнего Мичкова заброшенная шайба стала уже третьей на нынешнем мировом первенстве. Любопытно, что на данный момент Матвей идёт по графику 17-летнего Александра Овечкина, который на своём первом в карьере МЧМ также стартовал с трёх голов в двух матчах. Правда, на МЧМ-2003 Ови уже в первой игре оформил хет-трик, а во второй промолчал, тогда как Мичков сейчас разложил свои голы более равномерно (2+1).

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В самой концовке Фабиан Рицман во второй раз в матче заставил капитулировать Гуськова. Тренерский штаб сборной России взял запрос на положение вне игры, но арбитры после видеопросмотра подтвердили взятие наших ворот. Россияне остались в меньшинстве, в котором смогли выстоять. Впереди у сборной России выходной день, после которого в ночь на 30 декабря ей предстоит сыграть с командой Словакии. Ещё несколько лет назад, к этому матчу можно было бы отнестись довольно спокойно, но сейчас у словаков подобралась очень приличная команда, которая уже успела произвести впечатление на этом турнире, едва не совершив камбэк с 0:3 в матче со сборной США. Игрой со «звёздно-полосатыми» российская сборная будет завершать своё выступление на групповом этапе – этот матч состоится в новогоднюю ночь. Пока же остаётся констатировать, что россияне одержали первую победу на турнире, благодаря чему переместились на третье место в своей группе.