Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов оценил игру сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022

Фетисов оценил игру сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре сборной России в прошедшем матче молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Швейцарии (4:2).

«Дисциплина в игре со Швейцарией была другой, в отличие от матча со шведами. Забивать стали разные звенья — хороший факт перед главными играми. С надеждой смотрим на следующую игру. По такой игре сложно судить о вратарской позиции, но Гуськов выручал, когда надо. Вопрос перед тренерским штабом: кого ставить на следующую игру. Надеюсь, оба вратаря получили опыт, теперь слово за тренерским составом», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют с командой Словакии. Встреча пройдёт в четверг, 30 декабря. Начало — в 0:30 по московскому времени.

Россия победила, но легко может попасть на Канаду в 1/4 финала. Турнирные расклады МЧМ Россия победила, но легко может попасть на Канаду в 1/4 финала. Турнирные расклады МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021