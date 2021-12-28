Фетисов оценил игру сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре сборной России в прошедшем матче молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Швейцарии (4:2).



«Дисциплина в игре со Швейцарией была другой, в отличие от матча со шведами. Забивать стали разные звенья — хороший факт перед главными играми. С надеждой смотрим на следующую игру. По такой игре сложно судить о вратарской позиции, но Гуськов выручал, когда надо. Вопрос перед тренерским штабом: кого ставить на следующую игру. Надеюсь, оба вратаря получили опыт, теперь слово за тренерским составом», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют с командой Словакии. Встреча пройдёт в четверг, 30 декабря. Начало — в 0:30 по московскому времени.