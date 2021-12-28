В «Автомобилисте» прокомментировали состояние вратаря Маттссона

В «Автомобилисте» рассказали о состоянии вратаря Юхана Маттссона.



«Маттссон испытывал определённый дискомфорт, однако обследование показало, что серьёзных проблем со здоровьем у вратаря нет. Не исключено, что он будет в заявке команды на ближайшие матчи», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, в середине декабря Юхан Маттссон подписал контракт с «Автомобилистом». Ранее он выступал за рижское «Динамо». Швед успел провести два матча за екатеринбургский клуб, в обоих потерпев поражения.



29-летний голкипер проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас на его счету 30 матчей, но ни в одном из них он не оформил шат-аут.



Ранее шведский вратарь играл на родине за «Юргорден», «Бьоркловен», «Тимре» и «Фрёлунду». Во «Фрёлунде» голкипер провёл четыре предыдущих сезона.