«Автомобилист» подписал контракт с голкипером Маттсоном

Вратарь рижского «Динамо» Юхан Маттссон подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает официальный сайт рижского клуба.

29-летний голкипер проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас на его счету 28 матчей, но ни в одном из них он не оформил шат-аут.

Ранее шведский вратарь играл на родине за «Юргорден», «Бьоркловен», «Тимре» и «Фрелунду». Во «Фрилунде» голкипер провел четыре предыдущих сезона.

После 38 игр рижское «Динамо» с 30 очками занимает последнее, 12-е место в таблице Западной конференции, «Автомобилист» набрал 39 баллов в 39 встречах и расположился на седьмой строчке на Востоке.

По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.