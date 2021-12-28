«Северсталь» отыгралась с 0:2, но уступила «Витязю» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко.
На 11-й минуте Степан Старков, реализовав численное большинство, вывел подольскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Фёдор Малыхин и Дамир Мусин. За восемь секунд до конца периода Степан Старков оформил дубль. На 26-й минуте Кирилл Пилипенко отыграл один гол. На 53-й минуте Йоонас Няттинен сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Миро Аалтонен.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с московским «Динамо». «Витязь» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 30 декабря.
- 28 декабря 2021
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