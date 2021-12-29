Журналист Daily Faceoff: в прошлом году у команд на МЧМ был полноценный «пузырь»

Североамериканский журналист Daily Faceoff Крис Питерс на своей странице в «Твиттере» прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.



«Что примечательно — в этом году команды находятся в типа «пузыре», то есть живут в отелях с обычными постояльцами, на арены пускают зрителей и так далее. В прошлом году был полноценный «пузырь», и команды могли изолировать отдельных игроков (как, например, было в сборной Германии). Этот год — не тот случай», — говорится в сообщении.

Ранее матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 был отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.