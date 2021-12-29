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«Динамо Мн» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 29 декабря

Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 29 декабря
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 29 декабря.

В Западной конференции на первое место вышло московское «Динамо», обыгравшее ЦСКА (4:3) и набравшее 61 очко после 43 матчей. На вторую строчку опустился СКА, у армейцев 60 баллов в 43 встречах. На третью позицию после разгрома «Куньлуня» (7:1) поднялся «Йокерит», имеющий в своё активе 58 очков после 44 матчей.

В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Металлург», у магнитогорцев 66 баллов после 43 встреч. Второе место занимает «Трактор», после победы в матче с «Сочи» набравший 63 очка в 44 матчах. На третьей позиции по-прежнему находится «Ак Барс», набравший 58 баллов после 43 встреч.

Турнирная таблица КХЛ

В зону плей-офф на Западе входят «Динамо» Москва, СКА, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» Минск.

На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».

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