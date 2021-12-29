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В «Вечернем Урганте» вышел сюжет о матче «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае

В «Вечернем Урганте» вышел сюжет о матче «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае
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В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале был показан сюжет о матче КХЛ в ОАЭ.

«Авангард» стал героем острого репортажа Аллы Михеевой в «Вечернем Урганте» на Первом канале. Эфир состоялся вечером 28 декабря. Репортаж был посвящён матчу Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом» (1:3), который прошёл в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Иван Ургант получил в подарок джерси «ястребов».

Напомним, 3 декабря в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» обыграл «Авангард». Встреча проходила в рамках KHL World Games на стадионе «Кока-Кола-Арена» в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

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