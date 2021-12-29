Третьяк поделился мнением о том, что Кубок Первого канала набрал рекордную ТВ-аудиторию

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, что Кубок Первого канала-2021 собрал рекордную ТВ-аудиторию.



«Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Федерация хоккея России делает всё, чтобы Кубок Первого канала был ежегодным хоккейным праздником. Мы приложили много усилий для того, чтобы нам разрешили заполнить арену на 70%. Рады, что в год 75-летнего юбилея отечественного хоккея наш вид спорта находится в центре внимания десятков миллионов жителей страны. Ещё раз от всей души благодарю всех, кто поддерживает сборную, ведь хоккеисты всегда чувствуют, когда за них по-настоящему переживают.



Наши партнеры довольны таким высоким зрительским интересом и вновь убедились в эффективности сотрудничества со сборной России. Уверен, что вместе мы продолжим работу по развитию и продвижению нашего хоккея.



Большое спасибо Первому каналу за вклад в популяризацию нашего вида спорта. Трансляции матчей сборной с каждым годом организуются на всё более высоком уровне, и особенно важно, что домашний турнир в прямом эфире может увидеть вся страна», – цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.