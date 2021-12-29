Леонтьев: рады, что продлили контракты с чешскими защитниками

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Сибирью».
«Напряжённый матч, держал до конца. Интрига сохранялась. Ребята создавали хорошие голевые моменты, красивые комбинации. Самоотверженная игра с обеих сторон, никто не хотел проигрывать. Но в овертайме пропустили контратаку: наверное, от переизбытка желания забить, победить. Но несмотря на это, парни молодцы, поздравляю с этим хорошим выездом: 8 из 10 очков.
Две шайбы пропустили от защитников? Любой игрок опасен, который находится на поле – опасен. Нужно правильно играть в своей зоне, тогда не будет таких подключений. Это следствие позиционной ошибки. Когда правильно играешь и в средней, и в чужой, и в своей зонах, случается меньше ошибок. А так нужна внимательность и полнейшая концентрация на каждую смену.
Отсутствие Секстона? У него небольшое повреждение. Думаю, через дня три-четыре он восстановится и будет в нашем коллективе.
У чешских защитников изменился настрой после подписания контрактов? У них стиль такой. Я бы не сказал, что они расслаблены. Это может быть со стороны кажется, но на самом деле всё это под контролем. Мы на самом деле рады, что продлили с ними контракты. Это ключевые игроки наши. Мы строим команду. В этом сезоне, на следующий год», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 29 декабря 2021
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